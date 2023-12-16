Мэр Лондона отказался передать Украине автомобили, предназначенные для утилизации

В сентябре мэр Киева Виталий Кличко предложил передать Украине часть автомобилей, предназначенных для утилизации.

По его мнению, это будет иметь "огромный потенциал", а машины можно будет использовать для "различных спасательных и транспортных функциях".

В начале декабря мэр Лондона Садик Хан написал письмо Кличко. В нем он отметил, что такие поставки будут противозаконными, поскольку программа утилизации Ulez должна приносить пользу лондонцам с "экономической, социальной и экологической точек зрения".

Решение Хана уже подверглось критике со стороны консерваторов и волонтерских организаций, занимающихся оказанием помощи Украине.

Сьюзан Холл, кандидат от консерваторов на майских выборах мэра Лондона, назвала отказ "абсурдным" и заявила, что помощь Украине "в интересах всех лондонцев и международного сообщества".

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