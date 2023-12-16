Фото ⟩ Конгресс "Для развития Латвии": представлена стратегия по экономическому росту страны

Кроме того, на съезде были акцентированы проблемы безопасности и то, что инвестиции во внешнюю безопасность являются предпосылкой для развития латвийской экономики.

Представители партии сообщили, что стратегия структурной трансформации экономики "Для развития Латвии" опирается на три столпа: переопределение государственной сферы; горизонтальные реформы - прорыв в высшем образовании, науке, инновациях; освобожденное от бремени бюрократии предпринимательство и максимальную благосклонность к бизнесу и начинающим бизнесменам, а также определение стратегических направлений развития.

В то же время партия указала, что есть шесть сфер, в которых можно увеличить экспорт экономики - экспорт перерабатывающей промышленности, сфера информационных технологий, "серебряная экономика" и экспорт медицинских услуг, экспорт биоэкономики, а также военная промышленность и технологии.

Кроме того, подход партии предусматривает превращение регионов Латвии в позвоночник производства - индустриальные парки, энергетические центры будущего, низкие бюрократические барьеры для индустриальных территорий, доступное жилье, качественное образование, другие государственные и муниципальные услуги.

По мнению партии, в исполнении климатических целей Латвии нужно выбирать соответствующий нуждам путь, она отмечает, что комплексная энергоэффективность, энергия с нулевым уровнем выбросов и местная энергия, комплексная круговая экономика, тщательная декарбонизация транспортной системы, производство и услуги для новой климатической экономики, а также секвестрация углерода и экономика "отрицательных выбросов" - это точки для внедрения "зеленого курса" в Латвии.

Что касается демографических проблем, "Для развития Латвии" отмечает, что основным способом повышения рождаемости являются качественные и доступные государственные услуги для семей с детьми, включая хороший доступ к детским садам, доступные медицинские услуги для детей и поддержка молодых матерей после родов.

В то же время партия отмечает, что миграция главным образом оценивается как инструмент государственной экономической политики, добавляя, что для развития Латвии необходима целенаправленная, умная и лимитированная миграционная политика.

На конгрессе также были избраны ревизионная комиссия партии и комиссия по этике. Как сообщил Пуце, в ревизионную комиссию избраны Санита Калниня и Скайдрите Астаховска-Эглите, а в комиссию по этике избраны Карлис Ралфс Лапиньш, Даце Барга, Антон Лямин, Лорета Робежниеце и Микс Страздиньш.

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