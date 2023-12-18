Купила за 4 доллара, продала за 100 000: история одной покупки в секонд-хэнде

Американка купила в местном магазине подержанных вещей вазу всего за 3,99 доллара, а потом продала ее на аукционе более чем за 100 000 долларов, сообщают зарубежные СМИ.
Когда Джессика Винсент присмотрела милую вазу в местном магазинчике подержанных вещей в Вирджинии, она изначально заподозрила, что покупка может быть ценной, рассказала она газете New York Times.
"У меня было ощущение, что она может стоить 1000 или 2000 долларов, но я не знала, в какую сумму она оценивается на самом деле, пока не провела небольшое исследование", - рассказала женщина. Ее внимание привлекла маленькая буква "м" на дне вазы, что навело на мысль, что речь может идти о Мурано. Это остров в Италии, расположенный недалеко от Венеции, знаменитый во всем мире производством художественного стекла.
Предчувствия ее не обманули. Поискав в интернете, женщина выяснила, что ваза, которую она купила менее чем за 4 доллара, весьма напоминает работу известного итальянского дизайнера Карло Скарпы. Позже она была идентифицирована как часть серии Pennellate, созданной в 1940-х годах.
На прошлой неделе ваза была продана с аукциона за 107 100 долларов неизвестному европейскому частному коллекционеру.
Jessica Vincent bought a vase at a Virginia thrift store in June for $3.99. The vase — which turned out to be part of a series that Carlo Scarpa, a renowned Italian architect, designed in the 1940s — just sold at auction for $107,100. https://t.co/rcxm3yWQWa— The New York Times (@nytimes) December 17, 2023
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