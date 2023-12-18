Купила за 4 доллара, продала за 100 000: история одной покупки в секонд-хэнде

"У меня было ощущение, что она может стоить 1000 или 2000 долларов, но я не знала, в какую сумму она оценивается на самом деле, пока не провела небольшое исследование", - рассказала женщина. Ее внимание привлекла маленькая буква "м" на дне вазы, что навело на мысль, что речь может идти о Мурано. Это остров в Италии, расположенный недалеко от Венеции, знаменитый во всем мире производством художественного стекла.