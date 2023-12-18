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Купила за 4 доллара, продала за 100 000: история одной покупки в секонд-хэнде

rus.tvnet.lv
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Фото: Wright20.com

Американка купила в местном магазине подержанных вещей вазу всего за 3,99 доллара, а потом продала ее на аукционе более чем за 100 000 долларов, сообщают зарубежные СМИ.

Когда Джессика Винсент присмотрела милую вазу в местном магазинчике подержанных вещей в Вирджинии, она изначально заподозрила, что покупка может быть ценной, рассказала она газете New York Times.

"У меня было ощущение, что она может стоить 1000 или 2000 долларов, но я не знала, в какую сумму она оценивается на самом деле, пока не провела небольшое исследование", - рассказала женщина. Ее внимание привлекла маленькая буква "м" на дне вазы, что навело на мысль, что речь может идти о Мурано. Это остров в Италии, расположенный недалеко от Венеции, знаменитый во всем мире производством художественного стекла.

Предчувствия ее не обманули. Поискав в интернете, женщина выяснила, что ваза, которую она купила менее чем за 4 доллара, весьма напоминает работу известного итальянского дизайнера Карло Скарпы. Позже она была идентифицирована как часть серии Pennellate, созданной в 1940-х годах.

На прошлой неделе ваза была продана с аукциона за 107 100 долларов неизвестному европейскому частному коллекционеру.

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