"Би-2", Андрей Макаревич, Noize MC и не только: музыканты выступили против войны в проекте "МЫ ЕСТЬ!"

Ролик, продолжительностью 1 час 16 минут, начался с речи автора и продюсера проекта Ромы Либерова. "Сегодня — когда одна трагедия затмевает другую — все кажется неуместным. Несуществующими кажутся любовь, красота, дружба, милосердие, взаимопомощь, вежливость...

Наш фильм-концерт — доказательство жизни, попытка сказать друг другу через границы и личные заботы: мы есть! Мы разъединены и одиноки, напуганы и сбиты с толку. Мы заботимся о детях и родителях, замыкаемся в своих делах и кругу близких друзей, хотим безопасности и мирного будущего", - заявил продюсер.

Вначале этого года он уже порадовал ценителей русской культуры, выпустив музыкальный альбом "После России", посвященный столетию первой волны русской эмиграции.

На это раз проект еще более масштабный в "МЫ ЕСТЬ!"/ WE EXIST принимают участие "Ногу Свело!", R.A.SVET, "Сансара", "АлоэВера", Наум Блик, OQJAV, Би-2, Андрей Макаревич, Noize MC, Лигалайз, Мириам Сехон (Race to Space), Дмитрий Спирин (ex-"Тараканы! "), Евгения Попова, Tequilajazzz, Влади, Василий Зоркий и Алексей Айги, Шым.

Фильм-концерт снимался в Нью-Йорке, Тбилиси, Париже, Берлине, Вильнюсе, Черногории, Лимассоле, Белграде, Лиссабоне, Праге, Буэнос-Айресе, Израиле и Монреале.

Фильм доступен на Youtube-канале We Exist!, на сайте проекта и Youtube-каналах Bild и телеканала "Дождь". Также на всех стриминговых сервисах доступна аудиоверсия концерта.

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