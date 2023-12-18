Ринкевич: позиция Венгрии по Украине все сильнее отличается от остальных 26 стран ЕС

Ринкевич отметил, что прошедшая неделя принесла хорошие новости - ЕС удалось достичь соглашения о начале переговоров о вступлении в ЕС Украины и Молдовы. По словами Ринкевича, это не будет легкий или быстрый процесс - будет много дискуссий, а Украине предстоит большая работа в плане законодательства и реформ.

"По многим вопросам потребуются решения ЕС на основе консенсуса. В любом случае, решение Евросовета о начале переговоров о вступлении - сильный сигнал и важный шаг и для Украины и Молдовы, и для Боснии, Герцеговины и Грузии", - сказал президент Латвии.

Он отметил, что Венгрия использовала свое право вето, чтобы заблокировать решение о выделении Украине 50 млрд евро. По словам Ринкевича, Латвия продолжит работу с Венгрией и представит свои аргументы, так как один из важнейших вопросов будущего Европы - как остановить российскую агрессию, поддержать Украину и помочь ей в борьбе с агрессором.

Пирц-Мусар со своей стороны отметила, что Словения поддерживает расширение ЕС, и выразила надежду, что Евросоюз вынес уроки из процессов на Западных Балканах.

"Всегда найдется страна, которая думает немного иначе, чем другие государства-члены, но в итоге ЕС силен настолько, насколько сильны его члены. Чем более солидарными и сплоченными мы будем, тем более солидарным и сплоченным будет весь ЕС", - сказала президент Словении.

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