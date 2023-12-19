В ООН призвали РФ раскрыть местонахождение Навального

"Я призываю российские власти соблюдать международные обязательства в области прав человека. Термин "экстремизм" не имеет никаких оснований в международном праве, а его использование для привлечения к уголовной ответственности представляет собой нарушение прав человека, которое заслуживает осуждения", - заявила спецдокладчик ООН. Она также призвала незамедлительно освободить Навального и всех произвольно задержанных, предоставить им правовую защиту и компенсировать весь причиненный вред в соответствии с международными обязательствами в области прав человека".

Связи с Навальным нет уже 13 дней

Соратники, адвокаты и родственники Навального не могут с ним связаться с 6 декабря, а сотрудники исправительной колонии №6 (ИК-6) во Владимирской области заявили, что Навальный там "больше не числится". Никакой подтвержденной информации о том, где он может находиться сейчас, нет. Сторонники оппозиционного политика запустили в соцсетях хештег #ГдеНавальный, а в ЕС и США призывают Россию незамедлительно предоставить информацию о нем. "Его следует немедленно освободить. Более того, он никогда не должен был попадать в тюрьму", - заявил, в частности, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

15 декабря ФСИН сообщила о переводе Навального в другую колонию, а 18 декабря стало известно, что суды, рассматривающие иски Навального на условия содержания в колонии приостановили данные процессы до установления его местонахождения.

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