Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Кая Каллас заявила в пятницу, 17 января, что нет никаких оснований для отмены санкций против России. Она сделала это заявление после того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался согласиться на продление санкций до консультаций с командой нового президента США Дональда Трампа.
Орбан отказывается поддержать продление санкций против РФ без консультаций с Трампом
"Для нас определенно необходимо, чтобы санкции были в силе. Это наши рычаги, и было бы очень странно от них отказаться", - сказала Каллас журналистам.
"Ситуация не изменилась. [Российский диктатор Владимир] Путин не изменил своих целей, и на местах ничего не изменилось. Поэтому нет оснований отменять санкции", - заявила главный дипломат ЕС.
ЕС ввел 15 раундов санкций против России с момента ее полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Следующее решение о продлении санкций должно быть единогласно принято 27 государствами-членами ЕС до 31 января. Однако Орбан - один из ближайших союзников Трампа в ЕС и самый дружелюбный к России лидер Евросоюза - отказался поддержать продление санкций до обсуждения с командой Трампа, когда тот придет к власти.
Трамп, который будет приведен к присяге как президент США в понедельник, 20 января, обещал быстро достичь соглашения о прекращении войны в Украине. Это вызвало опасения, что он может заставить Киев пойти на уступки Москве.
"Какими бы ни были переговоры, мы окажемся в гораздо более слабом положении [если санкции будут отменены преждевременно]", - предупредила Каллас.
"Я также не думаю, что отмена санкций сейчас отвечает интересам США", - добавила она.
Европейские дипломаты обеспокоены задержкой со стороны Венгрии, поскольку до истечения срока действия санкций в конце месяца остается мало времени. Если санкции потеряют силу, это потенциально может дать Москве доступ к более чем 200 миллиардам евро замороженных активов в европейских центральных банках.
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