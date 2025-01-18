ВИДЕО В Огре полиция забрала ослабленную кошку - позже ее нашли в другом месте

Полицейские решили не привлекать сотрудников приюта, как это обычно делается в подобных случаях, и решили отвезти кошку в участок.

"Кошка не проявляла агрессии, поэтому сразу не стали вызывать работников приюта, которые могли бы забрать животное. Сами сотрудники полиции взяли кошку и повезли в участок.

Таков, по крайней мере, был план. Вышло так, что кошка сбежала. К несчастью, в тот момент, когда выходили из машины, она решила отправиться дальше самостоятельно. Это был последний раз, когда сотрудники муниципальной полиции ее видели", - поясняет представитель Огрской краевой думы Патрик Грива.

Спустя полтора часа кошку обнаружили лежащей без движения на проезжей части - почти в двух километрах от полицейского участка. Нашла ее группа молодых людей, которые сообщили об этом местной защитнице животных.

"Могу сказать, что именно эти ребята спасли кошку. Если бы не они, животное наверняка погибло. Когда я приехала, кошка сидела в багажнике, ела и грелась. Она никуда не убегала, не была никакой "беглой невестой".

Только на следующий день я узнала, что люди уже сообщали в полицию об этой кошке и что полицейские отвезли ее к себе. У этой кошки есть проблемы со зрением, она точно не могла самостоятельно пройти такое расстояние - от участка до того места, где ее нашли второй раз.

Как кошка могла туда добраться? Этот вопрос остается открытым", - размышляет Айгия.

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu