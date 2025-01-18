На севере штата Калифорния в США эвакуированы около 1500 человек из-за пожара, который вспыхнул на крупнейшем в мире заводе по производству аккумуляторов.
ВИДЕО ⟩ В Калифорнии горит крупнейший в мире аккумуляторный завод
Пожар на предприятии Vistra Energy в Мосс-Лендинге вызвал огромное пламя и большие объемы токсичного дыма, однако к утру пятницы он значительно ослаб, сообщили пожарные округа Монтерей.
Спасатели не вмешивались в само тушение, а лишь дожидались, когда огонь выгорит. О пострадавших не сообщается.
"Это не просто пожар, это своего рода сигнал тревоги для отрасли. Если мы хотим двигаться к устойчивым источникам энергии, нам нужна безопасная аккумуляторная система", - заявил инспектор округа Монтерей Глен Черч.
Пожар не распространился за пределы завода, однако в пятницу приказ об эвакуации все еще оставался в силе. Жителям рекомендовали держать окна закрытыми и выключить системы кондиционирования. Часть людей находилась в временном эвакуационном центре, остальные - у друзей или родственников.
Агентство по охране окружающей среды проводит замеры качества воздуха на территории завода, а компания Vistra Energy привлекла консультанта, чтобы проверить возможное загрязнение в ближайших населенных пунктах.
Глава Управления по чрезвычайным ситуациям округа Монтерей сообщил журналистам, что выброс в атмосферу фтористого водорода из-за этого пожара вызывает серьезные опасения.
Газ фтористого водорода способен раздражать глаза, полость рта, горло, легкие и нос, а при чрезмерном воздействии может оказаться смертельным.
Эксперты считают литий-ионные аккумуляторы безопасной технологией, важной для снижения углеродных выбросов и повышения надежности энергосистем. Однако в случае повреждения или перегрева такие аккумуляторы обладают существенным риском возгорания.
The Vistra energy storage facility in Moss Landing is flaring up again, this looks worse than last night.. continuing coverage @ksbw pic.twitter.com/CGpfjh8XLh— Felix Cortez (@FelixKSBW) January 17, 2025
See eyewitness video from a fire at one of the largest battery energy storage facilities in the world. The fire at Vistra Energy’s compound near Monterey, California, prompted evacuation orders in surrounding areas on Thursday, Jan. 16.— CGTN America (@cgtnamerica) January 17, 2025
The fire was still burning on Friday, local… pic.twitter.com/HNJrry66dP
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!