ВИДЕО В Калифорнии горит крупнейший в мире аккумуляторный завод

Пожар на предприятии Vistra Energy в Мосс-Лендинге вызвал огромное пламя и большие объемы токсичного дыма, однако к утру пятницы он значительно ослаб, сообщили пожарные округа Монтерей.

Спасатели не вмешивались в само тушение, а лишь дожидались, когда огонь выгорит. О пострадавших не сообщается.

"Это не просто пожар, это своего рода сигнал тревоги для отрасли. Если мы хотим двигаться к устойчивым источникам энергии, нам нужна безопасная аккумуляторная система", - заявил инспектор округа Монтерей Глен Черч.

Пожар не распространился за пределы завода, однако в пятницу приказ об эвакуации все еще оставался в силе. Жителям рекомендовали держать окна закрытыми и выключить системы кондиционирования. Часть людей находилась в временном эвакуационном центре, остальные - у друзей или родственников.

Агентство по охране окружающей среды проводит замеры качества воздуха на территории завода, а компания Vistra Energy привлекла консультанта, чтобы проверить возможное загрязнение в ближайших населенных пунктах.