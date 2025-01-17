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Главное за 17 января Премьер выясняет вопрос с пенсиями, Литва увеличит оборонный бюджет и месяц со смерти Тиммы

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Рига
Рига Фото: Evija Trifanova/LETA

Под конец рабочей недели в Латвии и мире происходило много разнообразных событий. Правительство Латвии занялось неразберихой с пенсиями, Литва решила увеличить финансирование обороны, а инфляция потребительских цен между тем все растет. Об этих и других новостях пятницы, 17 января, вы узнаете из традиционной подборки RUS TVNET.

Новости Латвии:

Премьер-министр Эвика Силиня вызвала на беседу руководство Службы государственных доходов (VID) и Государственного агентства социального страхования (VSAA), чтобы получить объяснения по поводу неправильно начисленных пенсий некоторым пенсионерам в январе этого года, написала Силиня на платформе X.

Исполнился месяц со дня смерти баскетболиста Яниса Тиммы. Изначально в России выдвигалась версия, что он покончил с собой, однако в начале нового года появилась другая версия.

Два человека пострадали в результате пожара в многоквартирном доме в Риге в четверг вечером, сообщает Государственная пожарно-спасательная службе (VUGD).

В Риге на улицах микрорайона Югла поздно вечером возник конфликт между мужчиной и женщиной, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.

Госполиция призывает откликнуться очевидцев несчастного случая, произошедшего в 2024 году в Елгаве.

За рубежом:

Государственный совет по обороне (ГСО) Литвы, в который входят руководители государства и оборонной сферы, в пятницу решил, что в период со следующего года по 2030 год финансирование обороны должно составлять 5-6% от валового внутреннего продукта (ВВП) Литвы, чтобы ускорить в стране развертывание армейской дивизии.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Киев впервые за время своей работы во главе правительства. Он подписал с президентом Владимиром Зеленским договор, который на Даунинг-стрит называют «знаковым столетним партнерством» с Украиной.

В этом году Европа закупает российский сжиженный природный газ (СПГ) в беспрецедентных объемах, тратя миллиарды евро, которые Кремль может использовать для финансирования войны в Украине, сообщает издание Politico.

В России на нескольких нефтяных базах в пятницу, 17 января, продолжались пожары, вызванные атаками украинских беспилотников, сообщают местные власти.

Французский телеканал TF1 снял с эфира повтор программы о 53-летней жительнице страны, ставшей жертвой мошенников, выдававших себя за голливудского актера Брэда Питта, после того как героиня репортажа стала объектом бесконечных насмешек со стороны журналистов бульварных газет и пользователей соцсетей.

Интересное чтиво:

Прошлым летом турецкие инвесторы открыли в аэропорту "Рига" капсульный отель Kepler Club. Хостелы такого типа популярны в Азии, но для нашей страны - в новинку. TVNET+ поинтересовался у инвесторов, как идут дела и планируют ли они развивать в наших краях мини-гостиницы такого типа?

"Поток" не имеет к Латвии отношения!", "Мультик делали в Бельгии!", "Латвия никак не участвовала в создании!"... Складывается ощущение, что в соцсетях разразилась целая кампания против мультфильма "Поток" и того, что его называют латвийским. Рассказываем, почему эти "претензии" не имеют под собой никакого основания.

Несмотря на то, что в последние месяцы мы не наблюдали резкого роста цен на ресурсы на мировом рынке, инфляция потребительских цен в Латвии ускоряется, причем не только по величине, но и по темпам роста.

Трагическая авария на Вентспилсском шоссе до сих пор не выходит из головы, а в социальных сетях не утихают горячие дискуссии, так как мнение есть у каждого. Я не первый день в интернете, но меня до сих пор можно удивить. И на этот раз меня поразило то количество людей, которые с полной уверенностью считают, что уже в принципе виноваты были водители грузовиков.

По мнению Сил обороны, плохое владение эстонским языком русскоязычными срочниками является серьезной проблемой, а на курсы по эстонскому языку для таких служащих в прошлом году было потрачено более 50 000 евро. Сами бывшие срочники с родным русским видят в армии возможность подправить свой эстонский, однако подмечают конфликты на языковой почве, пишет Rus.Postimees.

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