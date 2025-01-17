Главное за 17 января Премьер выясняет вопрос с пенсиями, Литва увеличит оборонный бюджет и месяц со смерти Тиммы

Несмотря на то, что в последние месяцы мы не наблюдали резкого роста цен на ресурсы на мировом рынке, инфляция потребительских цен в Латвии ускоряется , причем не только по величине, но и по темпам роста.

Трагическая авария на Вентспилсском шоссе до сих пор не выходит из головы, а в социальных сетях не утихают горячие дискуссии, так как мнение есть у каждого. Я не первый день в интернете, но меня до сих пор можно удивить. И на этот раз меня поразило то количество людей, которые с полной уверенностью считают, что уже в принципе виноваты были водители грузовиков.