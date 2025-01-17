Верховный суд США поддержал закон о запрете TikTok в составе ByteDance

Верховный суд США отказался отменить закон, разрешающий запретить использование в Соединенных Штатах соцсети TikTok, если та не будет выделена из владеющей ею китайской компании ByteDance. Этот документ, принятый Конгрессом США в минувшем году и подписанный в апреле 2024-го действующим президентом Джо Байденом, вступит в силу 19 января, накануне инаугурации нового главы Белого дома Дональда Трампа. Ранее китайские чиновники рассматривали идею продать платформу американскому миллиардеру Илону Маску, если запрет TikTok в США вступит в силу.

По мнению американских конгрессменов, соцсеть TikTok угрожает национальной безопасности их страны, так как позволяет передавать данные пользователей властям Китая. Представители TikTok в свою очередь, оспорив закон в суде, утверждали, что он нарушает свободу слова, гарантированную Первой поправкой Конституции США, и основан на гипотетических данных. Трамп ранее обещал "спасти" TikTok и в конце декабря призвал Верховный суд США отсрочить решение об этом законе, чтобы новая американская администрация могла урегулировать спорные вопросы. "В свете новизны и сложности этого дела суд должен рассмотреть возможность приостановить установленный законом срок, чтобы дать больше пространства для решения этих вопросов", - цитировало письмо юристов Трампа агентство AFP.

Между тем во время своего первого президентского срока Дональд Трамп тоже пытался запретить TikTok, ссылаясь на соображения национальной безопасности. Тогда он подчеркивал, что правительство в Пекине может получить доступ к данным американских пользователей платформы либо манипулировать предлагаемым им контентом. Однако после победы на президентских выборах он в конце минувшего года смягчил риторику в отношении платформы. "Я победил среди молодых избирателей с отрывом в 34 очка. Говорят, в этом есть какая-то заслуга и TikTok", - заявил Трамп на пресс-конференции 16 декабря.

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