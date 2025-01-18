Делегация Салдусского края отправится в Португалию познакомиться с городом-побратимом

Во время визита сотрудники самоуправления изучат структуру Бенфики и ее органов управления, встретятся с президентом муниципалитета Бенфики, депутатами и представителями исполнительной власти, а также подпишут договор о побратимстве для дальнейшего сотрудничества.

Как сообщалось ранее, в декабре прошлого года на заседании думы депутаты рассмотрели проект решения о заключении договора о побратимстве с муниципалитетом Бенфики в Португалии. Единогласно было принято утвердить состав делегации для командировки в Бенфику и делегировать председателя думы Мариса Зусту (Латвийская зелена партия) на подписание договора о побратимстве.

Бенфика - один из 16 муниципалитетов Лиссабона. Это автономное административное образование в северной части столицы. Территория Бенфики занимает 8,03 квадратного километра, здесь проживает 35 362 жителя. В исполняющем функции администрации муниципалитете Бенфики работают семь человек, избираемых населением на четыре года. Орган, принимающий решения, - ассамблея муниципалитета Бенфики, куда входят 14 народных представителей, также избираемых на четырехлетний срок.

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