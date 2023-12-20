Криста активно пользуется социальными сетями и часто совершает покупки в Интернете, поэтому ей казалось, что интернет-мошенничество - это "не про меня". Однако она поверила заманчивому рекламному баннеру, который привел ее в интернет-магазин с фантастическим предложением. Думая, что покупает крутые рождественские подарки, молодая мама попала в ловушку мошенников.
Эксперты отмечают, что фантазии мошенников нет предела, схемы, которые они используют, становятся все более изощренными. Время предрождественских покупок и подарков - самый активный период для финансовых мошенников.