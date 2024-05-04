Хореограф Алина: "Танцевальные конкурсы в Латвии - это не про выигрыш"

"Танцевальные конкурсы в Латвии - это не про выигрыш. Все идут участвовать просто потому, что очень хотят танцевать", - признается Алина Матвеева.

Все платят за участие, а призового фонда порой даже нет. Чаще всего участникам дарят подарки от спонсоров. Это может быть косметика, а может быть и чай, как какой раз:

"Наверное, что-то сломано, конечно, в этой системе, потому что мы, правда, все платим деньги за то, чтобы станцевать. Ведь, казалось бы, нужно наоборот ты должен получать деньги, когда ты выходишь на сцену и танцуешь для кого-то".

"Танцоры на самом деле, мало где могут заработать, особенно у нас. У нас индустрия как бы небольшая", - отмечает хореограф. Если приглашают на съемки в клипы, то там маленькие бюджеты.

Проблема в том, что многие думают, что танцы - это не работа:

"Да, вот мы иногда даже смеялись с друзьями, что - "А где ты работаешь? - Я танцую. - Ну, это понятно. А работаешь где?".

Интервью с Алиной Матвеевой целиком смотрите в передаче RUS TVNET "В чём фишка?".

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