Наряд Дона на "Евровидении" потряс соцсети. Но у него есть особое значение

Во вторник, 30 апреля, Донс впервые вышел на большую сцену "Евровидения" в Мальмё, Швеция, где провел первую репетицию. Зрители были удивлены тем, что выступление Дона совершенно отличалось от того, что можно было увидеть на национальном отборе. Но самую большую дискуссию вызвал наряд музыканта.
Автор костюма - художник Кашерс (Каспарс Блюм-Блюманис), для которого это далеко не первая работа с участниками "Евровидения".
"Вдохновение пришло от разговора с Доном и прослушивания этой песни и текста. Песня о такой личной борьбе, переживании трудностей, взлетов и падений, и, восприняв это как вдохновение, мне пришла в голову идея, что