Наряд Дона на "Евровидении" потряс соцсети. Но у него есть особое значение

Во вторник, 30 апреля, Донс впервые вышел на большую сцену "Евровидения" в Мальмё, Швеция, где провел первую репетицию. Зрители были удивлены тем, что выступление Дона совершенно отличалось от того, что можно было увидеть на национальном отборе. Но самую большую дискуссию вызвал наряд музыканта.