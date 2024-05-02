Брак Бритни Спирс официально расторгнут

Согласно судебным документам, Спирс сохранит "различные украшения" и другие личные вещи, а также доход, который она получила до, во время и после брака.

Также утверждается, что развод был "мирным", главным образом из-за строгого брачного контракта.





Спирс и Асгари поженились 9 июня 2022 года, спустя примерно шесть лет отношений. В апреле того же года пара объявила, что собирается стать родителями, однако у Спирс случился выкидыш.

Оба объявили о разводе прошлым летом.

Это был третий брак Спирс – в 2004 году она вышла замуж за Джейсона Александра в Лас-Вегасе: брак аннулировали через 55 часов. В том же году она обменялась кольцами с танцором Кевином Федерлайном, от которого у Спирс двое сыновей.

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