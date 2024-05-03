Видео Little Big выпустили новый музыкальный клип на песню о лобстере

Популярная панк-поп-рейв-группа группа Little Big (участники - Соня Таюрская и Илья Прусикин), осудившая российское вторжение в Украину и проживающая в США, 2 мая представила зрителям свой новый клип на песню Lobster Popstar.
Стилистика выдержана в привычной для группы Little Big манере. В центре происходящего лобстер и всевозможные вариации на эту тему.
У участников коллектива части тела периодически превращаются в клешни лобстера. На барабанах играет человек в костюме лобстера, а Соня Таюрская на мотоцикле "из лобстера" мчится по трассе.
За неполные сутки клип посмотрели 180 тысяч раз. Видео получило 18 тысяч лайков.
Известно, что клип посвящен памяти Дмитрия Красилова ("Пухляш"), который ушел из жизни в декабре 2023 года.
Напомним, первую популярность Красилов завоевал на шоу "Танцы" телеканала ТНТ. В 2020 году он снялся в клипе Little Big на песню Uno, с которой группа должна была представлять Россию на конкурсе "Евровидение" (конкурс был отменен из-за Covid-пандемии). Позже Красилов, также известный по прозвищу "Пухляш", снялся еще в двух клипах группы, после чего их пути разошлись.
Видео: LITTLE BIG - Lobster Popstar
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