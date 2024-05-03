Видео Little Big выпустили новый музыкальный клип на песню о лобстере

У участников коллектива части тела периодически превращаются в клешни лобстера. На барабанах играет человек в костюме лобстера, а Соня Таюрская на мотоцикле "из лобстера" мчится по трассе.

Напомним, первую популярность Красилов завоевал на шоу "Танцы" телеканала ТНТ. В 2020 году он снялся в клипе Little Big на песню Uno, с которой группа должна была представлять Россию на конкурсе "Евровидение" (конкурс был отменен из-за Covid-пандемии). Позже Красилов, также известный по прозвищу "Пухляш", снялся еще в двух клипах группы, после чего их пути разошлись.