В Елгаве уровень воды в Лиелупе колеблется, но угрозы наводнения нет

Вчера уровень воды в Лиелупе составлял 0,6 метра. В последние несколько дней он колебался, то поднимаясь, то немного опускаясь.

Заместитель начальника муниципального учреждения Pilsētsaimniecība Жанна Барковска сообщила, что риск затопления самых низких мест существует, если уровень воды в Лиелупе поднимется до 2,5 метра.

Самоуправление напоминает людям о необходимости соблюдать осторожность и не ходить по льду. Лед на Лиелупе постепенно тает, и выходить на него категорически запрещено.

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