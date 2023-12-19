Мясные рулетики Irbītes в традиционном стиле

Когда Irbītes нафаршированы, нужно взять нить для запекания (это толстая жаростойкая нить, используемая для формирования запекаемого мяса), ее можно купить в специализированных магазинах. Нить для запекания следует брать в 4 раза длиннее кусочков мяса, вначале следует обмотать раз и завязать узел, чтобы мясо плотно прижималось и не перекручивалось, затем следует продолжать в том же духе через каждые 2 см. пока весь рулетик не будет обвязан.

Начало и конец нити рекомендуется соединить между собой, так как после готовки ее надо удалить и в таком виде это делать проще.

Если блюдо предстоит подавать на следующий день, то снимать нити лучше, пока мясо еще теплое, потому что с холодных рулетиков это сделать сложнее.

Подготовленные рулетики обжарьте на сковороде на смеси растительного и сливочного масла до коричневого цвета.

Шеф-повар поясняет, что есть еще один способ как обжарить рулетики, если вы хотите, чтобы соус сразу загустел.

Перед тем, как тушить их можно обвалять в муке и затем слегка обжарить: благодаря этому мука будет иметь особый вкус, а соус станет более темным.

Обжаренные рулетики выложите в сотейник, залейте жидкостью (водой, но если вы заранее приготовили телячий бульон, то можно использовать и его) и поставьте в духовку под крышкой тушиться на 2 часа.

Пока блюдо тушится, вы можете приготовить основу для соуса, которая по-французски называется roux. Обжарьте муку на сухой сковороде до соломенного цвета и запаха, затем добавьте сливочное масло, слегка обжарьте, все перемешивая.

Проверьте, готовы ли рулетики и нежное ли мясо (если используете термометр для мяса, его внутренняя температура должна быть 85 градусов).

Слейте мясной соус и удалите нити с рулетиков.

Мясной соус вскипятить, процедить через дуршлаг, медленно влить в подготовленную основу roux до растворения, добавить сметану и опять вскипятить.

Разогрейте рулетики и подавайте с соусом. На гарнир обычно подается что-то традиционное, например, отварной картофель и салат.

Светлого Рождества!

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!