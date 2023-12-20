Экс-барабанщик Dzelzs vilks раскрыл новые подробности развода с женой

Музыкант переживает, что в обществе его стали обвинять в домашнем насилии, не дожидаясь решения суда, и что члены музыкальной группы тоже отвернулись от него. Юдзис говорит, что коллеги по Dzelzs vilkas прекрасно знали абсолютно все, что на самом деле происходило в его семье в последний год.

Также Марцис понимает, что привычной жизни после всего этого у него уже не будет: "Я уже устал оправдываться, потому что меня заклеймили как насильника". Он говорит, что уже пытался сбежать от этих эмоционально сложных отношений, когда начал встречаться с Ириной Малыгиной.

"Я вернулся в семью из-за детей. Но ничего не изменилось, стало только хуже. Мне даже не хочется рассказывать обо всем, что я пережил. Переживания, беспокойство о том, куда она пропала... Буквально волосы поседели. Для нее норма назвать "уродом" или "мешочником", это потому что я продукты в дом приносил. Вечно надо мной подтрунивала, что у меня миллион женщин, но все это неправда. Рута меня просто все время ненавидела, но, по ее словам, поскольку не нашла ничего лучшего, продолжала жить вместе", - рассказал Юдзис.

Как уже сообщалось, 12 декабря Рута в своем Facebook озвучила ранее неизвестные и шокирующие подробности совместной жизни с музыкантом, которая, по ее словам, была настоящим адом. Она подробно рассказала об эмоциональном и физическом насилии, которому ее подвергал музыкант. Экс-супруг же заявил, что это ложь.



Группа Dzelzs vilks, отреагировав на скандал, на время прекратила сотрудничество с музыкантом: до выяснения всех обстоятельств. А вскоре Юдзис заявил, что навсегда попрощался с коллективом.



За музыканта вступились его бывшая жена Эва Юдзе, а также такие известные личности, как Байба Сипениеце-Гаваре и Ольга Раецка.

Подробности читайте в номере журнала Kas Jauns от 19 декабря!

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