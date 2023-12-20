Экс-барабанщик Dzelzs vilks раскрыл новые подробности развода с женой

Разгоревшийся в середине декабря скандал вокруг музыканта Марциса Юдзиса, обвиненного бывшей супругой в семейном насилии, продолжается. Музыкант прокомментировал ситуацию.
В разговоре с Kas Jauns Марцис Юдзис отметил, что многие вещи пока не может озвучить, потому что идет судебный процесс, и главное для него - дети и их благополучие. Однако он указал, что его бывшая жена Рута не признает медицину и систему детского образования.
Юдзис также отрицает, что у его экс-супруги был рак. По словам музыканта, он пытался найти лучших врачей, которые помогли бы ей избежать проблем со здоровьем, однако она предпочла советы шаманов.
Музыкант утверждает, что каждый день будил детей только для того, чтобы они пошли в школу, ибо у их матери были иные взгляды на систему образования, поэтому у детей накопилось более 100 дней прогулов. Он подчеркивает, что был единственным в семье, кто следил за учебой детей в школе.
Марцис очень деликатно говорит о Руте и огорчен тем, что она не смогла найти способ мирно договориться обо всех нюансах бракоразводного процесс и по вопросу воспитания детей. "У Руты проблемы со здоровьем. Ей психиатр выписал препараты, но она их не пьет. Поэтому столько лжи от нее прозвучало... У меня нет сил все это опровергать, и я даже не хочу этим заниматься", - заявил Юдзис.
Музыкант переживает, что в обществе его стали обвинять в домашнем насилии, не дожидаясь решения суда, и что члены музыкальной группы тоже отвернулись от него. Юдзис говорит, что коллеги по Dzelzs vilkas прекрасно знали абсолютно все, что на самом деле происходило в его семье в последний год.
Также Марцис понимает, что привычной жизни после всего этого у него уже не будет: "Я уже устал оправдываться, потому что меня заклеймили как насильника". Он говорит, что уже пытался сбежать от этих эмоционально сложных отношений, когда начал встречаться с Ириной Малыгиной.
"Я вернулся в семью из-за детей. Но ничего не изменилось, стало только хуже. Мне даже не хочется рассказывать обо всем, что я пережил. Переживания, беспокойство о том, куда она пропала... Буквально волосы поседели. Для нее норма назвать "уродом" или "мешочником", это потому что я продукты в дом приносил. Вечно надо мной подтрунивала, что у меня миллион женщин, но все это неправда. Рута меня просто все время ненавидела, но, по ее словам, поскольку не нашла ничего лучшего, продолжала жить вместе", - рассказал Юдзис.
Как уже сообщалось, 12 декабря Рута в своем Facebook озвучила ранее неизвестные и шокирующие подробности совместной жизни с музыкантом, которая, по ее словам, была настоящим адом. Она подробно рассказала об эмоциональном и физическом насилии, которому ее подвергал музыкант. Экс-супруг же заявил, что это ложь.
Группа Dzelzs vilks, отреагировав на скандал, на время прекратила сотрудничество с музыкантом: до выяснения всех обстоятельств. А вскоре Юдзис заявил, что навсегда попрощался с коллективом.
За музыканта вступились его бывшая жена Эва Юдзе, а также такие известные личности, как Байба Сипениеце-Гаваре и Ольга Раецка.
Подробности читайте в номере журнала Kas Jauns от 19 декабря!
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