Популярная на YouTube многодетная мать призналась, что пытала своих детей

Раби Франке признала свою вину по трем пунктам обвинения. "С глубочайшим сожалением и печалью по поводу моей семьи и детей я признаю свою вину", - сказала она.

При этом женщина не считает себя виновной по двум другим пунктам обвинения, говорится в протоколах суда.

В соответствии с законодательством штата Юта в жестоком обращении с детьми второй степени могут обвинить, если человек сознательно или умышленно причиняет серьезную физическую травму ребенку или позволяет другому лицу причинить серьезную физическую травму своему ребенку. Каждое такое обвинение предусматривает наказание от одного до 15 лет лишения свободы.

Женщина призналась, что с 22 мая по 30 августа подвергала сына пыткам, заставляя его по несколько часов выполнять физическую работу, а также работать летом на улице без достаточного количества воды.

Несколько дней мать не кормила сына, а в другие дни давала ему слишком скудную еду.

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