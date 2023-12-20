Видео ⟩ Курьер Venipak Latvija за агрессивное вождение оштрафован на 130 евро

Курьер международной компании по доставке посылок Venipak Latvija оштрафован за агрессивную езду на 130 евро, сообщает агентство LETA.
Кроме того, за агрессивную езду он получил и шесть штрафных пунктов.
Дополнительно было начато два административных процесса в связи с тем, что водитель не провел установленную в нормативных актах очередную проверку здоровья, а также за управление автомобилем, если с собой нет документа, подтверждающего водительскую квалификацию.
Напомним, в ноябре в соцсетях распространилось видео, на котором бусик курьера осуществляет на Бауском шоссе опасные маневры обгона.
Позднее предприятие сообщило, что обещает предотвратить ситуации, в которых курьеры предприятия угрожают другим участникам дорожного движения.
Jautājums jums @VENIPAK - jūsu šoferi ir debīli??? Vnz : JT-4367— TomsBirznieks (@TomsBirz) November 14, 2023
cc : @Valsts_policija pic.twitter.com/WSPlV79yHU
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