Видео ⟩ Курьер Venipak Latvija за агрессивное вождение оштрафован на 130 евро

Кроме того, за агрессивную езду он получил и шесть штрафных пунктов.

Дополнительно было начато два административных процесса в связи с тем, что водитель не провел установленную в нормативных актах очередную проверку здоровья, а также за управление автомобилем, если с собой нет документа, подтверждающего водительскую квалификацию.

Напомним, в ноябре в соцсетях распространилось видео, на котором бусик курьера осуществляет на Бауском шоссе опасные маневры обгона.

Позднее предприятие сообщило, что обещает предотвратить ситуации, в которых курьеры предприятия угрожают другим участникам дорожного движения.

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