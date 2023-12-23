30 ноября 2023 года Верховный суд России признал "международное общественное движение ЛГБТ" "экстремистской организацией". Что такое это "общественное движение ЛГБТ", никто не объясняет, такой организации нет, то есть как будет такой закон применяться, точно никто не знает. Что об этом думают российские сексуальные меньшинства, в беседе с TVNET+ рассказывает российский социолог и представитель гей-сообщества, который по понятным причинам решил остаться анонимным.

Еще в 2022 году уже был принят закон, запрещающий распространение любой информации, которая, по мнению властей России, "пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения, педофилию или смену пола" среди людей всех возрастов, в том числе среди взрослых. А разница между этими двумя законами в том, что за нарушение старого — только штрафовали, а по новому будут давать тюремные сроки, поскольку экстремизм — это уголовное преступление.

Сразу после принятия закона начались облавы в гей-клубах: в разгар вечеринки приезжала полиция и якобы искала наркотики, просили всех предъявить паспорта. Потом отпускали, но люди все равно испугались.