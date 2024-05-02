Во Владивостоке местные власти использовали лозунг "Труд - крут!" и "Праздник весны и труда!" - официальное название этого праздника в России.

Слово "мир" также не стали использовать на праздничном митинге-концерте в Екатеринбурге на митинге в Красноярске и демонстрации в Ульяновске.

В Санкт-Петербурге известный с советских времен лозунг заменили лозунгом "Весна, труд и Петербург".

Как сообщает Telegram-канал "ЧТД", отказ от слова "мир" в официальных мероприятиях 1 мая был одобрен на федеральном уровне.

Слово "мир" убрали из постов в соцсетях Генпрокуратура РФ, Следственный комитет РФ, а также основные пропагандистские каналы в РФ.

Весной 2022 года, сразу после полномасштабного вторжения России в Украину, в Уголовном и Административном кодексах России появилась статья о "дискредитации" российской армии.

По этой статье были наказаны тысячи людей за антивоенную позицию или освещение преступлений российской армии.

Известны случаи, когда российские суды признавали виновными в "дискредитации" жителей РФ за одно слово "мир" на футболках, значках или плакатах.

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