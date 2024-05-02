Текущие боевые действия также характеризуются ударами России по гражданской инфраструктуре Украины, что приводит к жертвам и гибели мирных жителей. Главными гражданскими целями россиян в Украине в последнее время были Одесса и Харьков, а энергетическая инфраструктура находится под особой угрозой, отметил Слайдиньш.

В качестве третьей особенности, характеризующие военные действия, он назвал относительно успешные асимметричные операции украинской стороны по нанесению ударов по подконтрольным России нефтеперерабатывающим заводам и системам ПВО.

"Основное внимание уделяется Крыму, где, судя по всему, украинские силы пытаются уничтожить средства противовоздушной обороны российских вооруженных сил", - сказал эксперт, предположив, что украинцы, возможно, готовятся таким образом к атаке на Крымский мост.

На вопрос, что Россия хотела бы преподнести своим жителям в подарок на 9 мая, Слайдиньш ответил, что на войне очень сложно что-либо предугадать, поскольку 90% прогнозов обычно не сбываются.

"Будет ли какой-то значительный успех к 9 мая, все зависит, конечно, от способности России нападать и способности Украины защищаться", - сказал эксперт.

Он предположил, что Украина может что-то задумать, чтобы сорвать празднование 9 мая в России и инаугурацию диктатора Владимира Путина, которая назначена на 7 мая.

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