Растет вероятность, что под Ригой построят завод по сжиганию мусора

Мусоросжигательный завод, который в Дрейлини Стопиньской волости Ропажского края планирует построить SIA Vides resursu centrs, никакого ущерба природе не нанесет, таково заключение Государственного бюро по надзору за окружающей средой (BVKB), сообщает Latvijas Avīze.
Такое заключение BVKB позволит Vides resursu centrs - предприятию, отделенному от известного предприятия по обслуживанию бытовых отходов Clean R, - попробовать еще раз добиться согласия самоуправления Ропажского края на строительство завода, причем в том же месте, в котором один раз в разрешении на это строительство было отказано.
В прошлом году первая попытка добиться согласия муниципалитета на строительство завода с шумом провалилась.
Испугавшись тысяч заявлений жителей в самоуправление и подписей, собранных на сайте общественных инициатив manabalss.lv, тогда муниципальные депутаты единогласно решили прекратить разработку локальной планировки на двух земельных участках общей площадью примерно семь гектаров, приобретенных предприятием Vides resursu centrs в Дрейлини.
Какими же будут следующие шаги предприятия по реализации в Ропажском крае проекта станции для регенерации бытовых отходов?
"После получения заключения BVKB мы продолжим разъяснительную работу, - отвечает член правления предприятия Гунтар Левицс, - это небывалый для Латвии проект. По сути, мы развиваем новый вид деятельности, поэтому сталкиваемся со многими проблемами, в том числе с отсутствием знаний о работе станций регенерации".
На вопрос, когда планируется повторно подать этот проект на утверждение в самоуправление Ропажского края, Левицс ответил, что это пока не планируется потому, что необходимо продолжить разъяснительную работу с жителями.
Как представитель предприятия раньше объяснил депутатам, в Дрейлини выгоднее всего подключиться к столичному теплоснабжению и электропередаче, чтобы полученное от сжигания мусора тепло и электричество поставлять потребителям.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!