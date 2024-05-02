ОАЭ стали одним из каналов импорта, который уже используют десятки интернет-магазинов в России. Оборудование из Дубая ввозится в Россию "буквально тоннами", сообщил ComNews участник рынка спутниковой связи.

Запад опасается, что компании ОАЭ причастны к поставкам в Россию компьютерных чипов, электроники, станков и других санкционных товаров, которые могут быть использованы для продолжения войны в Украине, сообщили источники Reuters. Они сказали, что официальные лица ОАЭ на прошлой неделе подтвердили данные в сентябре заверения о том, что экспортный контроль будет введен, но не представили никаких доказательств таких мер.

Люди, знакомые с дипломатическими усилиями Запада, говорят, что вскоре под санкции может попасть еще больше компаний из ОАЭ. Ранее США ввели санкции против нескольких компаний, в том числе тех, чьи танкеры нарушили требование о предельной цене при покупке нефти у России. А банки ОАЭ начали ограничивать бизнес с Россией, опасаясь, что они могут подвергнуться вторичным санкциям США.

Из-за этих угроз турецкие и китайские финансовые институты также усилили контроль над платежными операциями с Россией. В результате экспорт Турции в Россию в первом квартале упал на треть по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а экспорт Китая в Россию начал падать в марте.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!