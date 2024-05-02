После Турции и Китая, против которых США и Евросоюз уже выдвинули обвинения в том, что они помогают России закупать санкционные товары, настала очередь Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). США, ЕС и Великобритания одновременно оказывают давление на ОАЭ с целью ограничить деятельность компаний, поставляющих в Россию санкционные товары, сообщает Reuters со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией.
Официальные лица из США, Великобритании и Европы посетили ОАЭ на прошлой неделе для того, чтобы предотвратить попадания в Россию санкционных товаров, сообщил агентству представитель британского министерства иностранных дел.
В частности, они попросили предоставить подробную информацию об экспорте и реэкспорте ОАЭ товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в производстве оружия. Представитель Госдепартамента США сообщил, что американская делегация посетила ОАЭ в рамках продолжающегося диалога по борьбе с реэкспортом продукции, используемой российским военно-промышленным комплексом.
Представитель властей ОАЭ не подтвердил Reuters ход переговоров, но сообщил, что введен запрет на поставку некоторых товаров двойного назначения, "которые кажутся очень важными для деэскалации конфликта в Украине". По предварительным данным, в этом году подобные товары не экспортировались и не реэкспортировались, сказал представитель властей ОАЭ.
ОАЭ стали одним из основных центров поставок санкционных товаров в Россию наряду с Турцией, Средней Азией и Китаем. В частности, в этом году на оккупированные российскими войсками территории начали поставляться спутниковые интернет-терминалы Starlink компании SpaceX Илона Маска.
ОАЭ стали одним из каналов импорта, который уже используют десятки интернет-магазинов в России. Оборудование из Дубая ввозится в Россию "буквально тоннами", сообщил ComNews участник рынка спутниковой связи.
Запад опасается, что компании ОАЭ причастны к поставкам в Россию компьютерных чипов, электроники, станков и других санкционных товаров, которые могут быть использованы для продолжения войны в Украине, сообщили источники Reuters. Они сказали, что официальные лица ОАЭ на прошлой неделе подтвердили данные в сентябре заверения о том, что экспортный контроль будет введен, но не представили никаких доказательств таких мер.
Люди, знакомые с дипломатическими усилиями Запада, говорят, что вскоре под санкции может попасть еще больше компаний из ОАЭ. Ранее США ввели санкции против нескольких компаний, в том числе тех, чьи танкеры нарушили требование о предельной цене при покупке нефти у России. А банки ОАЭ начали ограничивать бизнес с Россией, опасаясь, что они могут подвергнуться вторичным санкциям США.
Из-за этих угроз турецкие и китайские финансовые институты также усилили контроль над платежными операциями с Россией. В результате экспорт Турции в Россию в первом квартале упал на треть по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а экспорт Китая в Россию начал падать в марте.
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