4 мая общественный транспорт и парковки в Риге будут бесплатными

В этот день общественный транспорт для жителей и гостей города будет бесплатным, поэтому оформлять поездку не нужно.

4, 5 и 6 мая общественный транспорт будет работать по графику выходного дня.

В период майских праздников, с 4 по 6 мая, произойдут изменения в режиме работы центров обслуживания клиентов и автостоянок.

4 и 6 мая можно будет бесплатно пользоваться платными парковками Рижского самоуправления, которые обслуживает Rīgas satiksme, за исключением подземной парковки на улице Кр. Валдемара, 5а, возле Дома Конгрессов.

Центры обслуживания клиентов Rīgas satiksme будут закрыты 4, 5 и 6 мая.

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