Умер еще один свидетель, рассказавший о дефектах в самолетах Boeing

Мужчина должен был предстать перед судом в субботу, 9 марта, в связи с судебным спором с компанией Boeing. Но он не пришел на заседание.

Команда его юристов долгое время пыталась дозвониться ему, но безуспешно. Затем команда связалась с отелем, где он остановился.

В тот момент Барнетт был найден мертвым в своем грузовике. Власти округа Чарльстон заявили, что мужчина умер "от огнестрельного ранения, которое нанес себе сам", и что полицейское управление продолжает расследование.

Барнетт выявил несколько предполагаемых дефектов безопасности в самолетах американского производителя. Он проработал в компании более 32 лет до выхода на пенсию в 2017 году.

Компания Boeing также отреагировала на смерть бывшего сотрудника, выразив соболезнования: "Мы опечалены смертью г-на Барнетта, и наши мысли с его семьей и друзьями".

Близкие к нему люди рассказали на суде: "Он был в очень хорошем настроении и с нетерпением ждал возможности оставить этот этап своей жизни позади и двигаться дальше. Мы не заметили никаких признаков того, что он склонен к самоубийству. Никто не может в это поверить".

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