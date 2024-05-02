Умер еще один свидетель, рассказавший о дефектах в самолетах Boeing

Умер Джошуа Дин, один из первых кто заявил, что руководство компании Spirit AeroSystems игнорировало производственные дефекты в самолете Boeing 737 MAX.
Джошуа Дин жил в городе Уичито, штат Канзас, где находится компания Spirit AeroSystems.
По данным американского издания, Дину было 45 лет, и он вел здоровый образ жизни. Кэрол Парсон, тетя Дина рассказала, что две недели назад он обратился к врачу с жалобами на проблемы с дыханием.
По ее словам, у Дина диагностировали пневмонию и тяжелую бактериальную инфекцию. Сначала его лечили в больнице в Уичито, а затем в клинике в Оклахоме, куда его доставили на вертолете. Однако его состояние ухудшилось, развился сепсис и гангрена, пришлось ампутировать обе руки и обе ноги. Через две недели после госпитализации Дин умер.
Дин давал показания по иску к акционерам Spirit AeroSystems. Он сообщил, что в 2022 году обнаружил грубые нарушения при производстве Boeing 737 MAX. Руководство компании, как показал Дин, проигнорировало обнаруженные им нарушения, а его самого уволили. Дин расценил увольнение как возмездие за свои высказывания и подал иск.
Как сообщалось ранее, в начале марта в Южной Каролине был найден мертвым Джон Барнетт, бывший руководитель службы контроля качества Boeing, который также неоднократно критиковал производственные стандарты компании.
Мужчина должен был предстать перед судом в субботу, 9 марта, в связи с судебным спором с компанией Boeing. Но он не пришел на заседание.
Команда его юристов долгое время пыталась дозвониться ему, но безуспешно. Затем команда связалась с отелем, где он остановился.
В тот момент Барнетт был найден мертвым в своем грузовике. Власти округа Чарльстон заявили, что мужчина умер "от огнестрельного ранения, которое нанес себе сам", и что полицейское управление продолжает расследование.
Барнетт выявил несколько предполагаемых дефектов безопасности в самолетах американского производителя. Он проработал в компании более 32 лет до выхода на пенсию в 2017 году.
Компания Boeing также отреагировала на смерть бывшего сотрудника, выразив соболезнования: "Мы опечалены смертью г-на Барнетта, и наши мысли с его семьей и друзьями".
Близкие к нему люди рассказали на суде: "Он был в очень хорошем настроении и с нетерпением ждал возможности оставить этот этап своей жизни позади и двигаться дальше. Мы не заметили никаких признаков того, что он склонен к самоубийству. Никто не может в это поверить".
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