После попадания истребителей F-16 в распоряжение Вооруженных сил Украины российский флот больше не сможет скрываться даже в восточной части Черного моря, сообщил аналитик Гаагского центра стратегических исследований Фредерик Мертен.

Указывается, что из-за угроз атак украинских ракет и морских дронов в Крыму Россия была вынуждена передислоцировать большую часть флота в Новороссийск. Кроме того, Россия сообщила о планах создать свою базу военного флота еще дальше от Украины - в Очамчире - городе, который находится в оккупированном Россией регионе Грузии - Абхазии.

Мертен отмечает, что Очамчира - настолько далекий от Украины регион Черного моря, насколько это возможно.

"О том, что стратегическое отступление Черноморского флота было неизбежным, свидетельствуют как удача украинских операций, так и новые угрозы [для российского флота], когда Украина получит истребители F-16", - говорит Мертен.

Он подчеркивает, что получение истребителей F-16 будет означать для россиян гораздо большие угрозы, чем Вооруженные силы Украины могли создать до сих пор. Главным образом эти самолеты могут использовать потенциал противокорабельных ракет Harpoon, таким образом, хитрый план президента России Владимира Путина может провалиться.

С февраля 2022 года Вооруженные силы Украины в Черном море уничтожили по меньшей мере девять и повредили минимум 16 кораблей российского Черноморского флота. Именно поэтому Россия начала искать возможности, как "спрятать" свой флот от атак Украины, выведя часть кораблей из крымских портов. Например, Севастопольский порт покинули наиболее боеспособные корабли с крылатыми ракетами "Калибр".

В этих условиях абхазский порт Очамчиры, находящийся в 370 километрах от Новороссийска и 500 километрах от Керчи, кажется куда лучше защищенным местом.