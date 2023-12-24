Внучка Паулса о Рождестве: "Этот праздник будет другим..."

Рождество не обходилось без юмора. "Больше всего мне нравились отношения дедушки и Ланы. Они любили шутить друг с другом. На Рождество дедушка садился за стол, быстро перекусывал и через пять минут шел смотреть телевизор. И тогда Лана говорила: "Извините, Маэстро, а вы куда?". И тогда деда отвечал: "Что? Я уже закончил". Лана: "Что ты закончил? Неужели ты не можешь посидеть с семьей?". На это деда обычно бормотал, что он уже достаточно насиделся с семьей", - вспоминает Анна-Мария.