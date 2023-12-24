Внучка Паулса о Рождестве: "Этот праздник будет другим..."

Анна-Мария Паула, внучка Маэстро Раймонда Паулса, рассказала журналу Privātā Dzīve, как они обычно празднуют Рождество и чем этот год будет отличаться от предыдущих.
Рождество в семье Маэстро обычно справляли вместе.
"Этот праздник будет другим, поэтому он грустный и тяжелый. Раньше Лана [жена Раймонда Паулса. - Прим. ред.] готовила рождественские блюда, и вокруг них собиралась вся семья", - рассказывает Анна-Мария.
Рождество не обходилось без юмора. "Больше всего мне нравились отношения дедушки и Ланы. Они любили шутить друг с другом. На Рождество дедушка садился за стол, быстро перекусывал и через пять минут шел смотреть телевизор. И тогда Лана говорила: "Извините, Маэстро, а вы куда?". И тогда деда отвечал: "Что? Я уже закончил". Лана: "Что ты закончил? Неужели ты не можешь посидеть с семьей?". На это деда обычно бормотал, что он уже достаточно насиделся с семьей", - вспоминает Анна-Мария.
Напомним, что 4 августа этого года общество потрясло печальное известие - Лана Паула, жена Раймонда Паулса, скончалась после болезни в возрасте 84 лет. 31 августа Маэстро и его супруга отпраздновали бы 61-ю годовщину свадьбы.
Прощание с Ланой прошло в кругу только самых близких людей. Мемориальное мероприятие перед кремацией состоялось в полдень 8 августа, и в нем приняли участие всего пять человек - сам Раймонд Паулс, его дочь Анетта с мужем, а также внучки Анна-Мария и Моника.
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