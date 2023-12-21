Главком армии Бельгии: в будущем Россия может напасть на страны Балтии и Молдову

"Очевидно, что Россия перешла к военной экономике. Я думаю, есть повод для беспокойства. Язык, на котором говорят Россия и президент Владимир Путин, всегда неясен. Не исключено, что в какой-то момент в будущем они могут направиться в страны Балтии и Молдову", - сказал Хоффман.

Хоффман призвал европейские страны принять меры, отметив, что Молдова и страны Балтии, вероятно, станут следующими целями России, и подчеркнул, что Европа должна доказать свою способность защитить себя.

Хотя страны Балтии уже давно обеспокоены российской агрессией, ситуация вокруг Молдовы и особенно Приднестровья, где Кремль имеет определенное влияние, особенно напряжена.

Латвия, Литва и Эстония являются членами НАТО, но многие эксперты подчеркивают, что они должны готовиться к возможному российскому вторжению.

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