С поезда на юге РФ сняли детей из "ЛНР", одна девочка умерла

В свою очередь губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил в Telegram, что у примерно 60 детей выявлены признаки ОРВИ. "У 15 из них лабораторно подтвержден грипп А. Состояние у всех удовлетворительное. Им оказывают всю необходимую помощь. Сопровождающие взрослые находятся вместе с ними", - сообщил он. По словам Бусаргина, "было принято решение встретить группу в Балашове, где была остановка поезда, чтобы централизованно доставить всех в инфекционную больницу Саратова и проверить на наличие каких-либо заболеваний и при необходимости оказать помощь". В эфире ГТРК "Саратов" губернатор заявил, что дети, которые не заразились, продолжили путь домой.

Мать умершей девочки обвинила в трагедии руководство лагеря

Тюменское издание "72.ru" сообщает, что украинские дети находились в лагере "Олимпийская Ребячка" в рамках "шефства" Тюменской области над Краснодонским районом Луганской области. Мать скончавшегося ребенка обвинила в трагедии руководство учреждения. В интервью Telegram-каналу Ural Mash она сообщила, что ее дочь еще из лагеря рассказывала по телефону, что у нее высокая температура, а также что ее и других детей обижают вожатые. По словам матери, лечить девочку начали только после того, как заболели другие дети и ее поместили в изолятор. Перед посадкой в поезд состояние ребенка было нормальным, но в поезде вновь ухудшилось, заявила она.

По данным Ural Mash, у шести детей была температура уже перед началом поездки, но медпункт лагеря разрешил им ехать. "Заболевших посадили в две ячейки плацкарты и закрыли занавеской. Через полдня жаловаться на состояние стали остальные дети - у всех поднялась температура до 37. Их переселили в отдельные вагоны", - пишет издание.

Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по факту смерти ребенка. По его данным, состояние девочки ухудшилось вечером 20 декабря. Ее смерть зафиксирована на территории Пензенской области прибывшими к поезду работниками скорой помощи. "Для установления точной причины смерти назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза", - отметило российское ведомство.

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