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Сейм уходит на каникулы

rus.tvnet.lv/LETA
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Зал заседаний Сейма
Зал заседаний Сейма Фото: Ieva Čīka/LETA

Сегодня завершается осенняя сессия Сейма, сообщили агентству LETA в пресс-службе Сейма.

Зимнюю сессию парламента 2024 года предполагается начать 8 января.

В перерыве между сессиями в случае необходимости депутаты могут собраться на заседания каких-либо комиссий.

Регламентом Сейма предусмотрено три очередных сессии в год - осенняя, зимняя и весенняя. Внеочередное заседание парламента может быть созвано в любое время в период парламентских каникул, если это необходимо.

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