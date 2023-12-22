Сейм уходит на каникулы

Сегодня завершается осенняя сессия Сейма, сообщили агентству LETA в пресс-службе Сейма.
Зимнюю сессию парламента 2024 года предполагается начать 8 января.
В перерыве между сессиями в случае необходимости депутаты могут собраться на заседания каких-либо комиссий.
Регламентом Сейма предусмотрено три очередных сессии в год - осенняя, зимняя и весенняя. Внеочередное заседание парламента может быть созвано в любое время в период парламентских каникул, если это необходимо.
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