Сейм уходит на каникулы

В перерыве между сессиями в случае необходимости депутаты могут собраться на заседания каких-либо комиссий.

Регламентом Сейма предусмотрено три очередных сессии в год - осенняя, зимняя и весенняя. Внеочередное заседание парламента может быть созвано в любое время в период парламентских каникул, если это необходимо.