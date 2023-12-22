Столтенберг сослался на цель Путина не допустить членства Украины в НАТО и Евросоюзе. Это не получилось, потому что Украина сейчас к участию в обеих организациях ближе, чем когда-либо.

Столтенберг также подчеркнул, что Россия платит за войну чрезвычайно дорогую цену. Более 300 000 солдат ранены или пали, а в самой стране из-за войны падает качество жизни и растет инфляция.

При этом генсек НАТО подчеркнул, что война закончится не скоро, и Путин после предстоящего переизбрания на президентских "выборах" 17 марта не изменит курс.

"Нет признаков того, что Путин изменит свои цели. Он попытается оккупировать больше территорий", - сказал Столтенберг.

По его мнению, страны НАТО должны продолжать поддерживать Украину.

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