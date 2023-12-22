"Это чрезвычайная ситуация": министр о финансовом положении Резекне

По словам министра, первые расчеты бюджета Резекне на следующий год, сделанные Минфином, оказались даже лучше, чем собственные расчеты самоуправления. По расчетам Минфина, дефицит бюджета составил бы 14,6%, но оказалось, что при потенциальных доходах в 48,9 млн евро и расходах в 59,7 млн евро дефицит составит около 20%.

Ашераденс подчеркнул, что это чрезвычайная ситуация, и ему непонятно отношение политического руководства Резекне, которое технически довело самоуправление до банкротства.

Как подчеркнул глава Минфина, заключение Государственного контроля также показало, что самоуправление недостоверно указывало данные о финансовом положении, а в последние два месяца скрывало истинные расходы. Пытаясь стабилизировать финансовые процессы в самоуправлении, Минфин обнаружил, что существует девять различных бухгалтерий, которые сотрудничают между собой с трудом.

По словам министра, на данный момент понятно, что самоуправление Резекне не обойдется без срочного займа. Если самоуправление заявляет, что его дефицит составляет 10 млн евро, то ему необходим заем в размере 5 млн евро, и получить его будет сложно, поскольку оно исчерпало свой лимит заимствований.

По словам Ашераденса, Резекне необходимо подумать о заимствовании на особых условиях, чтобы обеспечить получение средств в долгосрочной перспективе. Министр подчеркнул, что важно также разработать бюджет не на один год, а хотя бы на три, чтобы было понятно, как город будет выходить из глубокого кризиса, в который его завело безответственное руководство.

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