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"Свободный человек". Илья Козин об уходе из журналистики и политики

Эрика Сташкевич rus.tvnet.lv
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В 2023 году экс-глава Ассоциации журналистов Латвии, в прошлом - сотрудник Латвийского радио, TVNET и Латвийского телевидения Илья Козин внезапно стал пресс-секретарем политической партии "Прогрессивные", а вскоре также внезапно покинул ее. В эфире дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" обсудили с Ильей Козиным разочарование в журналистике, политике и ближайшие планы на будущее.

"Свободный человек", - так Илья Козин иронизирует, отвечая на вопрос, какой титр было бы корректно поставить в программе с его участием.

"Мне сложно сейчас сказать вам готовый титр. До этого на протяжении 10 лет у меня была какая-то четкая занятость, и у меня не было проблем с самоопределением. Если говорить о том, чем я занимаюсь, то я пытаюсь взрастить свое предприятие с невестой.

А с журналистикой я покончил, по крайней мере в каком-то обозримом будущем я точно не собираюсь этим заниматься. Равно как и с моей предыдущей занятостью в общественных отношениях.

Я все-таки решил, что не хочу сейчас это делать. У меня немного поменялись приоритеты. Я просто хочу быть счастливым человеком, зарабатывать деньги, чтобы реализовывать какие-то свои мечты и мечты своих близких. Поэтому, отвечая на вопрос, можно сказать - начинающий предприниматель".

Козин признает, что было некое разочарование в своих достижениях в профессии журналиста: "Я не чувствовал, что достиг, чего хотел. Мне хотелось, я помню, быть автором какого-нибудь суперрасследования, чтобы негодяев посадили благодаря моей работе.

Я немного утрирую, конечно, но были какие-то идеалистические представления, ничего из этого не сбылось".

Последней каплей, по словам Козина, стал подготовленный им, но невышедший сюжет на LTV.

"Это еще было до войны в Украине. Тогда в СМИ это называли "кризис беженцев" на границе Беларуси с Латвией. Я где-то месяц, наверно, или полтора собирал свидетельства разных людей, побывавших на границе, некоторые из них чудом выбрались, в некоторых случаях говорил с родственниками. Там была такая нормальная база. Плюс опросил все властные структуры. В общем, этот сюжет, он был готов к тому, чтобы его выпустить". 

Cюжет не вышел. Официальной причиной стало отсутствие неопровержимых видеодоказательств событий на границе, о которых рассказывали герои сюжета.

"Я не могу вспомнить, чтобы меня что-то так сильно потрясло во время всех этих 10 лет, что я работал", - подытожил Козин.

При этом журналист не написал тут же заявление об уходе, были обязательства и личные причины. Но он стал искать другую работу и нашел ее на посту пресс-секретаря "Прогрессивных".

Оттуда он тоже уходил после громкого инцидента с шутливым плакатом распределения должностей Кабмина в помещениях фракции "Прогрессивных" в день выборов президента Латвии. Нарушив субординацию, в целях снижения градуса скандала, Козин попросил редактора соцсетей партии опубликовать в Twitter плакат вблизи, дав таким образом понять, что это "не заговор, а просто шутка". Руководство партии такую самостоятельность не оценило, и отношения впоследствии сошли на нет.  

Это лишь небольшой фрагмент разговора, полное интервью - смотрите в видеоформате!

В эфире прозвучало:

00:00 Кульбиты за год Ильи Козина - журналист, пиарщик, общественный деятель, бизнесмен. Какой титр верный?

06:34 "Хотелось посадить негодяев, не сбылось". Почему ушел из журналистики? Есть ли разочарование в профессии?

09:03 Что стало последней каплей? О невышедшем материале на LTV;

14:56 Почему ушел из "Прогрессивных"? История о плакате в день выборов президента Латвии;

20:09 Из журналистики - в политику. Как это? В чем полезны навыки журналиста?

25:13 "В Twitter вернулся против своей воли". Привет депутату Сейма и журналисту Delfi. 

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