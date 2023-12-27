"Свободный человек". Илья Козин об уходе из журналистики и политики

В 2023 году экс-глава Ассоциации журналистов Латвии, в прошлом - сотрудник Латвийского радио, TVNET и Латвийского телевидения Илья Козин внезапно стал пресс-секретарем политической партии "Прогрессивные", а вскоре также внезапно покинул ее. В эфире дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" обсудили с Ильей Козиным разочарование в журналистике, политике и ближайшие планы на будущее.
"Свободный человек", - так Илья Козин иронизирует, отвечая на вопрос, какой титр было бы корректно поставить в программе с его участием.
"Мне сложно сейчас сказать вам готовый титр. До этого на протяжении 10 лет у меня была какая-то четкая занятость, и у меня не было проблем с самоопределением. Если говорить о том, чем я занимаюсь, то я пытаюсь взрастить свое предприятие с невестой.
А с журналистикой я покончил, по крайней мере в каком-то обозримом будущем я точно не собираюсь этим заниматься. Равно как и с моей предыдущей занятостью в общественных отношениях.
Я все-таки решил, что не хочу сейчас это делать. У меня немного поменялись приоритеты. Я просто хочу быть счастливым человеком, зарабатывать деньги, чтобы реализовывать какие-то свои мечты и мечты своих близких. Поэтому, отвечая на вопрос, можно сказать - начинающий предприниматель".
Козин признает, что было некое разочарование в своих достижениях в профессии журналиста: "Я не чувствовал, что достиг, чего хотел. Мне хотелось, я помню, быть автором какого-нибудь суперрасследования, чтобы негодяев посадили благодаря моей работе.
Я немного утрирую, конечно, но были какие-то идеалистические представления, ничего из этого не сбылось".
Последней каплей, по словам Козина, стал подготовленный им, но невышедший сюжет на LTV.
"Это еще было до войны в Украине. Тогда в СМИ это называли "кризис беженцев" на границе Беларуси с Латвией. Я где-то месяц, наверно, или полтора собирал свидетельства разных людей, побывавших на границе, некоторые из них чудом выбрались, в некоторых случаях говорил с родственниками. Там была такая нормальная база. Плюс опросил все властные структуры. В общем, этот сюжет, он был готов к тому, чтобы его выпустить".
Cюжет не вышел. Официальной причиной стало отсутствие неопровержимых видеодоказательств событий на границе, о которых рассказывали герои сюжета.
"Я не могу вспомнить, чтобы меня что-то так сильно потрясло во время всех этих 10 лет, что я работал", - подытожил Козин.
При этом журналист не написал тут же заявление об уходе, были обязательства и личные причины. Но он стал искать другую работу и нашел ее на посту пресс-секретаря "Прогрессивных".
Оттуда он тоже уходил после громкого инцидента с шутливым плакатом распределения должностей Кабмина в помещениях фракции "Прогрессивных" в день выборов президента Латвии. Нарушив субординацию, в целях снижения градуса скандала, Козин попросил редактора соцсетей партии опубликовать в Twitter плакат вблизи, дав таким образом понять, что это "не заговор, а просто шутка". Руководство партии такую самостоятельность не оценило, и отношения впоследствии сошли на нет.
Это лишь небольшой фрагмент разговора, полное интервью - смотрите в видеоформате!
В эфире прозвучало:
00:00 Кульбиты за год Ильи Козина - журналист, пиарщик, общественный деятель, бизнесмен. Какой титр верный?
06:34 "Хотелось посадить негодяев, не сбылось". Почему ушел из журналистики? Есть ли разочарование в профессии?
09:03 Что стало последней каплей? О невышедшем материале на LTV;
14:56 Почему ушел из "Прогрессивных"? История о плакате в день выборов президента Латвии;
20:09 Из журналистики - в политику. Как это? В чем полезны навыки журналиста?
25:13 "В Twitter вернулся против своей воли". Привет депутату Сейма и журналисту Delfi.
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