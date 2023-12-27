"Свободный человек". Илья Козин об уходе из журналистики и политики

Я немного утрирую, конечно, но были какие-то идеалистические представления, ничего из этого не сбылось".

Последней каплей, по словам Козина, стал подготовленный им, но невышедший сюжет на LTV.

"Это еще было до войны в Украине. Тогда в СМИ это называли "кризис беженцев" на границе Беларуси с Латвией. Я где-то месяц, наверно, или полтора собирал свидетельства разных людей, побывавших на границе, некоторые из них чудом выбрались, в некоторых случаях говорил с родственниками. Там была такая нормальная база. Плюс опросил все властные структуры. В общем, этот сюжет, он был готов к тому, чтобы его выпустить".

Cюжет не вышел. Официальной причиной стало отсутствие неопровержимых видеодоказательств событий на границе, о которых рассказывали герои сюжета.

"Я не могу вспомнить, чтобы меня что-то так сильно потрясло во время всех этих 10 лет, что я работал", - подытожил Козин.

При этом журналист не написал тут же заявление об уходе, были обязательства и личные причины. Но он стал искать другую работу и нашел ее на посту пресс-секретаря "Прогрессивных".

Оттуда он тоже уходил после громкого инцидента с шутливым плакатом распределения должностей Кабмина в помещениях фракции "Прогрессивных" в день выборов президента Латвии. Нарушив субординацию, в целях снижения градуса скандала, Козин попросил редактора соцсетей партии опубликовать в Twitter плакат вблизи, дав таким образом понять, что это "не заговор, а просто шутка". Руководство партии такую самостоятельность не оценило, и отношения впоследствии сошли на нет.

Это лишь небольшой фрагмент разговора, полное интервью - смотрите в видеоформате!

В эфире прозвучало:

00:00 Кульбиты за год Ильи Козина - журналист, пиарщик, общественный деятель, бизнесмен. Какой титр верный?

06:34 "Хотелось посадить негодяев, не сбылось". Почему ушел из журналистики? Есть ли разочарование в профессии?

09:03 Что стало последней каплей? О невышедшем материале на LTV;

14:56 Почему ушел из "Прогрессивных"? История о плакате в день выборов президента Латвии;

20:09 Из журналистики - в политику. Как это? В чем полезны навыки журналиста?

25:13 "В Twitter вернулся против своей воли". Привет депутату Сейма и журналисту Delfi.