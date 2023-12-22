Видео ⟩ Бельгия открыла новые подробности трагедии на рождественской ярмарке

На кадрах камеры наблюдения видно, как ярко освещенная рождественская елка высотой 20 метров медленно наклоняется, а затем падает рядом с рождественским рынком.

Kerstboom valt omver in Oudenaarde. Er valt 1 dodelijk slachtoffer. Een klimaatdode. ☝️ Vroeger waaide het niet. pic.twitter.com/9RRdB1V97r — Koen Godderis (@koengodderis) December 22, 2023

Представитель городской прокуратуры сообщил, что жертвой падения елки стала 63-летняя женщина. Еще две женщины получили легкие травмы.

"Основное внимание в ходе расследования будет сосредоточено на том, была ли ель надежно закреплена, а также изучается влияние погоды", - сказал прокурор.

Шторм, который обрушился на запад Бельгии в четверг, 21 декабря, побудил метеорологическую службу объявить желтое предупреждение.

Уже сообщалось, что огромная ель в городе Ауденарде, примерно в 50 километрах к западу от Брюсселя, в четверг вечером не выдержала сильного порыва ветра.

Сразу после падения дерева около 20 человек подняли его и освободили двух пострадавших, третью женщину позже освободили спасатели.

На видео видно, как дерево покачивается на ветру перед падением. Пока неизвестно, была ли плохо закреплена огромная елка, украшенная к празднику. Место происшествия оцеплено, и власти начали расследование.

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