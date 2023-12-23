Видео ⟩ Собака второй раз предупреждает о пожаре в доме; мужчина чуть не лишился жизни

В горящей квартире не был установлен датчик детектора дыма, поэтому соседи поздно узнали о пожаре.

Десятилетняя немецкая овчарка Илоны во второй раз предупредила хозяйку о пожаре в многоквартирном доме. Пару лет назад питомец начал лаять и разбудил свою хозяйку, которая тут же вызвал пожарных, а сегодня пес снова поднял тревогу около 11 часов утра.

"Я почувствовал запах дыма, вышел на лестничную клетку и увидел, что пожарные уже выламывают дверь. Он там, кажется, курил или что-то в этом роде и поджег квартиру", - рассказал сосед Евгений.

В какой-то момент хозяин квартиры понял, что надо спасаться и хотя бы добежать до лестничной клетки, но не смог этого сделать и в дыму потерял сознание. К счастью, пожарные не задержались.

Соседи не очень хорошо ладили с хозяином загоревшейся квартиры. Мужчина якобы вел себя недружелюбно.

Пожарные допускают вероятность того, что в квартире произошло короткое замыкание, но истинные причины возгорания выяснят следователи полиции.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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