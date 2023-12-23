Видео ⟩ Собака второй раз предупреждает о пожаре в доме; мужчина чуть не лишился жизни

В пятницу, 22 декабря, житель Калнциемса оказался в задымленной квартире и попытался спастись, побежав к входной двери. Однако мужчина не дошел до выхода и потерял сознание в коридоре, соседей о пожаре оповестила собака, сообщает программа Degpunktā.
В горящей квартире не был установлен датчик детектора дыма, поэтому соседи поздно узнали о пожаре.
Десятилетняя немецкая овчарка Илоны во второй раз предупредила хозяйку о пожаре в многоквартирном доме. Пару лет назад питомец начал лаять и разбудил свою хозяйку, которая тут же вызвал пожарных, а сегодня пес снова поднял тревогу около 11 часов утра.
"Я почувствовал запах дыма, вышел на лестничную клетку и увидел, что пожарные уже выламывают дверь. Он там, кажется, курил или что-то в этом роде и поджег квартиру", - рассказал сосед Евгений.
В какой-то момент хозяин квартиры понял, что надо спасаться и хотя бы добежать до лестничной клетки, но не смог этого сделать и в дыму потерял сознание. К счастью, пожарные не задержались.
Соседи не очень хорошо ладили с хозяином загоревшейся квартиры. Мужчина якобы вел себя недружелюбно.
Пожарные допускают вероятность того, что в квартире произошло короткое замыкание, но истинные причины возгорания выяснят следователи полиции.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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