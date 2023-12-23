Истребители НАТО перехватили еще один российский самолет над Балтийским морем

Самолет летел с основной территории России в Калининград над Балтийским морем, приближаясь к воздушному пространству НАТО. Операция прошла в рамках патруля ВВС НАТО.

В период с 11 по 16 декабря польские F-16 и два других самолета из Бельгии и Франции пять раз проводили аналогичные операции по воздушному патрулированию.

Четыре польских F-16 были развернуты на эстонском военном аэродроме Амари в конце ноября и будут охранять небо над Балтийским морем вместе с бельгийскими F-16 и французскими Mirage 2000-5, дислоцированными в Шяуляе, Литва.

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