Истребители НАТО перехватили еще один российский самолет над Балтийским морем

13 декабря польские истребители F-16 вылетели на перехват российского военного самолета Ил-18В, сообщает командование ВВС НАТО.
Самолет летел с основной территории России в Калининград над Балтийским морем, приближаясь к воздушному пространству НАТО. Операция прошла в рамках патруля ВВС НАТО.
В период с 11 по 16 декабря польские F-16 и два других самолета из Бельгии и Франции пять раз проводили аналогичные операции по воздушному патрулированию.
Четыре польских F-16 были развернуты на эстонском военном аэродроме Амари в конце ноября и будут охранять небо над Балтийским морем вместе с бельгийскими F-16 и французскими Mirage 2000-5, дислоцированными в Шяуляе, Литва.
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