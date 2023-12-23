Опрос: 4% латвийцев не соблюдают рождественские традиции

62% респондентов на праздник украшают рождественскую елку, а 61% дарят подарки. В число наиболее часто соблюдаемых традиций входит праздничное угощение - рождественский стол накрывают 59% латвийцев, свой дом украшают также 59%.

43% участников опроса на Рождество сами пекут пипаркукас, 38% зажигают свечи адвента в ожидании Рождества, а 35% слушают праздничную музыку. Менее трети латвийцев на Рождество ходят в церковь.

Реже всего упоминаются такие традиции, как гадание отливкой воска, рассылка открыток с поздравлениями, ношение рождественских джемперов и посещение бани.

Женщины чаще, чем мужчины, придерживаются различных рождественских традиций. Представители среднего и старшего поколений чаще накрывают праздничный стол, а представители младшего поколения чаще смотрят рождественские фильмы и открывают адвент-календарь.

В опросе приняли участие 670 респондентов в возрасте старше 18 лет.

Опрос: 55% жителей Латвии планируют отмечать Рождество дома

55% жителей Латвии планируют отмечать Рождество дома, свидетельствуют результаты онлайн-опроса, проведенного компанией Gemius.

29% респондентов будут принимать гостей у себя дома, а 26% будут отмечать Рождество в своем кругу.

23% опрошенных планируют навестить родственников или друзей, 12% респондентов отмечать Рождество не планируют, а 5% еще не решили, как проведут праздник.

Опрос также показал, что 2% латвийцев на Рождество будут работать и столько же отправятся в путешествие или будут находиться за пределами Латвии.

На вопрос о планируемых расходах на подарки 41% респондентов ответили, что планируют потратить до 100 евро, из них 19% - до 50 евро, а 22% - от 50 до 100 евро. 16% респондентов планируют потратить на подарки от 101 до 200 евро и столько же - свыше 200 евро.

Еще 19% респондентов не планируют покупать подарки, а 8% не определились с суммой, которую они готовы потратить.

Опрос проводился с 15 декабря по 20 декабря, в нем приняли участие 2127 человек.

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