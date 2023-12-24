NYT: Путин сигнализирует о готовности к прекращению огня в Украине

По их словам, Москва посылает такие сигналы как минимум с сентября.

При этом Путин дает понять, что готов к заморозке боевых действий лишь на текущих позициях, отмечают собеседники NYT. "Он не желает отступать ни на метр", - указывает собеседник издания из РФ. Российская сторона говорит, что "готова к переговорам о прекращении огня", однако хочет "остаться на поле боя там, где находится", пояснил высокопоставленный международный чиновник, который минувшей осенью встречался с представителями РФ.

Реакция Москвы

Между тем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль действительно готов к переговорам, однако лишь для достижения своих целей в Украине. Представленные в материале NYT тезисы "в своей концепции неверны", подчеркнул Песков.

Сигналы Кремля поступали и в 2022 году

Президент РФ посылал аналогичные сигналы осенью 2022 года, после того как украинская армия освободила территории в ряде областей, указали американские должностные лица. По их словам, Кремль дал понять, что готов к прекращению огня, если Россия сохранит захваченные территории.