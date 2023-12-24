В дом к кинозвезде Чарли Шину ворвалась женщина, которая пыталась его задушить

Американский актер Чарли Шин подвергся нападению женщины в своем доме в Малибу, пишет BBC со ссылкой на полицию Лос-Анджелеса.
Нападение произошло в среду, 20 декабря, около 13:00 по местному времени. Полиция за нападение с применением смертоносного оружия и грабеж арестовала 47-летнюю женщину.
Сообщается, что после нападения также были вызваны медики, однако актера не доставили в больницу. Полиция не раскрыла возможный мотив нападения.
В полиции не уточнили, какое оружие было использовано при предполагаемом нападении. Сообщается, что женщина пыталась задушить Шина.
Чарли Шин привлек большое внимание средств массовой информации из-за скандалов в его личной жизни, связанных со злоупотреблением алкоголем и наркотиками, а также домашним насилием.
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