В дом к кинозвезде Чарли Шину ворвалась женщина, которая пыталась его задушить

Нападение произошло в среду, 20 декабря, около 13:00 по местному времени. Полиция за нападение с применением смертоносного оружия и грабеж арестовала 47-летнюю женщину.

Сообщается, что после нападения также были вызваны медики, однако актера не доставили в больницу. Полиция не раскрыла возможный мотив нападения.

В полиции не уточнили, какое оружие было использовано при предполагаемом нападении. Сообщается, что женщина пыталась задушить Шина.

Чарли Шин привлек большое внимание средств массовой информации из-за скандалов в его личной жизни, связанных со злоупотреблением алкоголем и наркотиками, а также домашним насилием.

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