Прошло собрание по выдвижению военного преступника Гиркина в президенты России

Сейчас Гиркин является яростным критиком президента России Владимира Путина, который в настоящий момент находится под арестом по обвинению в призывах к экстремизму. Игорь Гиркин (Стрелков) официально он объявил о том, что он планирует выдвигаться на пост президента России еще в ноябре через свое контактное лицо.

Поскольку выборы в России недемократические, можно не сомневаться, что Путин победит на них своих оппонентов.

Гиркин называет военную стратегию России в Украине "слишком мягкой". Критика в адрес Путина также стала причиной ареста Гиркина в июле этого года.

Электрик Михаил Филипов в интервью агентству AFP рассказал, что приехал из Новосибирска на мероприятие, которое состоялось в воскресенье в Москве. Филипов полагает, что Гиркин "серьезно отнесется к позиции верховного главнокомандующего (России) и не позволит никому себя обмануть".

По данным AFP, в мероприятии приняли участие большое количество женщин, пожилых людей и ветеранов войны. Участники явно поддержали Гиркина, так как многие носили футболки с его изображением. На футболках и значках на русском языке написано "Свободу Стрелкову!"

"У Стрелкова на фронте много сторонников", - рассказал репортеру AFP Евгений Скрипник, воевавший в Донбассе в 2014 году.

В ноябре 2022 года суд в Гааге заочно признал Стрелкова и двух его соратников виновными в сбитии малайзийского пассажирского самолета над Донбассом в июле 2014 года и приговорил его к пожизненному заключению.

Выборы президента в России запланированы на март 2024 года. Почти все наиболее видные российские оппозиционеры сейчас находятся либо в тюрьмах, либо в изгнании, однако по мере приближения выборов российские власти ужесточают репрессии против критиков Кремля среди сторонников войны.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!