В Рижском роддоме больше не доступна оплаченная прививка от гриппа для беременных

Как сообщила агентству LETA представитель учреждения Байба Аузане, с конца сентября прививку от гриппа сделали 203 беременные женщины. Родильный дом подал заявку на дополнительные прививки от гриппа, но не получил их.

В роддом поступило уведомление Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) о том, что запасы вакцины Influvac Tetra, доступные в этом сезоне, исчерпаны. Как сказано в сообщении SPKC, запросы на вакцину Influvac Tetra, сделанные с 1 ноября, не выполняются и аннулируются.

Между тем, в SPKC сообщили, что если житель Латвии не может получить у врача оплачиваемую государством прививку от гриппа, то на сайте SPKC можно проверить, где ее могут сделать.

SPKC напоминает, что в этом году жителям доступны три типа вакцины против гриппа - Influvac Tetra, которая представляет собой стандартную инъекционную вакцину для жителей в возрасте от шести до 23 месяцев и от восьми до 64 лет, Efluelda - высокодозная инъекционная вакцина для жителей в возрасте 65 лет и старше, а также вакцина Fluenz Tetra или назальная, которая подходит детям в возрасте от двух до семи лет.

В настоящее время доступно в общей сложности почти 25 000 доз вакцины.

Жители, принадлежащие к определенным группам, могут получить оплачиваемую государством вакцину от гриппа у своего семейного врача, в прививочных пунктах или медицинских учреждениях.

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