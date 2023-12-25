В Беларуси за год задержали 125 вернувшихся в страну человек

Не менее 125 граждан Беларуси задержали в 2023 году после возвращения в страну из-за границы, сообщает правозащитный центр "Вясна" в Telegram в воскресенье, 24 декабря. Большинство задержаний белорусов произошло после того, как их телефоны проверили сотрудники КГБ или таможни.

Впоследствии многие из задержанных были привлечены к административной ответственности по статье 19.11 КоАП ("Распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность"). "Чаще всего их задерживают после возвращения из Литвы, но проверки и задержания происходят на всех действующих пунктах пропуска - в том числе, часто задерживаются после проверок на границе с Россией", - рассказали правозащитники.

Запрет белорусам получать паспорт за границей

С сентября 2023 года граждане Беларуси не могут обменять или продлить свои паспорта в посольствах и консульствах за границей, для этого надо лично приехать в Беларусь. Правозащитники подчеркивают, что это требование направлено на преследование граждан страны, выступающих против режима Лукашенко и вынужденных уехать из Беларуси под угрозой уголовного дела.

Как сообщили DW в министерстве внутренних дел Германии, если граждане Беларуси, законно проживающие в Германии, из-за политического преследования не могут вернуться на родину для оформления паспорта, они могут претендовать на получение в ФРГ проездного документа для иностранцев (Reiseausweis für Ausländer). Каждая заявка при этом будет рассматриваться индивидуально.