В Латвии школьники скептически относятся к разнообразию

Латвийские школьники статистически значимо меньше выражают поддержку в вопросах иммиграции, чем иностранные. Например, они скептически относятся к шансам детей иммигрантов получить такое же образование, как и другие дети в стране - с этим утверждением согласны 88% латвийских школьников, в то время как в Эстонии и Литве поддержка превышает 90%. Школьники также более скептически относятся к правам иммигрантов в стране и выражают наименьший процент поддержки иммигрантам в сохранении их традиций и образа жизни.

По сравнению с результатами опроса 2016 года отношение латвийских школьников к этническим или расовым группам не изменилось - в 2022 году 48% латвийских школьников высказались в поддержку прав этнических групп.

21% латвийских школьников согласны с тем, что женщины не должны заниматься политикой, а 30% учащихся считают, что мужчина лучше подходит для того, чтобы быть политическим лидером, чем женщина. В ЕС в целом с этим утверждением согласны 26% учащихся.