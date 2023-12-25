В России сообщают о взятии города Марьинка под Донецком. ВСУ это отрицают

По словам Шойгу, взятие Марьинки позволило существенно отодвинуть артиллерию ВСУ от Донецка.

"Действительно, здесь как минимум два положительных эффекта. Первый заключается в том, что мы отодвигаем от Донецка боевые подразделения противника. Второй - взломав вот этот укрепрайон, который противник сооружал с 2014 года, фактически построил там значительное количество железобетонных укреплений, ходов сообщения, наши войска получают возможность выходить на более широкий оперативный простор", - ответил Путин.

ВСУ отрицают падение Марьинки

В эфире украинского единого телемарафона представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что говорить о взятии Марьинки российской армией, как это сделал ранее сегодня российский министр обороны, "некорректно", пишет Русская служба BBC.

"Бои за Марьинку продолжаются, сейчас наши военнослужащие остаются в административных границах Марьинки. Но город вообще уничтожен. Однако говорить о полном захвате Марьинки некорректно", - сказал Штупун.

Марьинка находится примерно в десяти километрах к юго-западу от Донецка.

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