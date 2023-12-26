Жители все хуже оценивают качество образования в Латвии

В ходе опроса, проведенного в декабре этого года, только 13% респондентов оценили качество образования в Латвии как очень или скорее высокое, 35% - как плохое, а почти половина, или 45%, сочли его посредственным. Остальные респонденты не высказали своего мнения по этому вопросу.

В январе этого года 22% респондентов оценили качество образования в Латвии как очень высокое или довольно высокое, а 29% - как низкое или очень низкое.

Для сравнения: в ходе опроса SKDS в 2007 году качество образования в Латвии оценили как высокое 32% респондентов, в 2008 году - 28%, а в 2015 году - 27%. Самые низкие оценки за последние годы были в 2021 году, когда только 18% респондентов оценили качество латвийского образования как высокое, а также в 2012 и 2013 годах, когда такую оценку дали 19%.

Наиболее критично качество образования оценивалось в последние годы: в 2021 году 31% респондентов оценили качество образования в Латвии как плохое, в начале этого года - 29%, а в 2009 году - 26%. В 2014 и 2015 годах качество образования в Латвии оценивали как плохое 15% респондентов.

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