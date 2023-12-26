Конституционный суд рассмотрит дело о переходе на обучение только на латышском

Как сообщалось, в октябре 2022 года Сейм принял поправки к закону об образовании и закону об общем образовании, согласно которым переход на обучение только на государственном языке в Латвии, в том числе в дошкольном и основном образовании, будет происходить постепенно в течение трех лет. До этого преподавание только на латышском языке уже велось в средних школах.

Переход на обучение только на латышском языке в программах основного образования школ меньшинств начался в этом учебном году, причем первыми в реформу были включены 1-е, 4-е и 7-е классы.

С 1 сентября 2024 года преподавание только на латышском языке будет введено также во 2-х, 5-х и 8-х классах, а с 1 сентября 2025 года - в 3-х, 6-х и 9-х классах.

Дело было возбуждено по заявлению нескольких человек. Они просят КС оценить, соответствуют ли поправки к закону об образовании и закону об общем образовании статьям 1 и 114 Конституции.

Статья 1 Конституции гласит, что Латвия является независимой демократической республикой, а статья 114 гласит, что лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, имеют право сохранять и развивать свою языковую, этническую и культурную самобытность.

По мнению заявителей, оспариваемые нормы несовместимы с принципом законных ожиданий, закрепленным в статье 1 Конституции, а также со статьей 114 Конституции и статьей 14 Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, поскольку они лишают их права сохранять и развивать свой язык.

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